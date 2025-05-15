РПЦ направит представителя на интронизацию папы римского

От РПЦ на интронизацию нового папы римского Льва XIV, которая пройдет 18 мая в Ватикане, приедет патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко).

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На днях помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что человека, который на интронизации представит Российское государство, пока не выбрали. В 2013 году Россию на церемонии представлял тогдашний спикер Госдумы Сергей Нарышкин, а РПЦ - делегация во главе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Иларионом.

На днях Лев XIV провел встречу с униатами, похвалив их деятельность. Он сослался на Льва XIII, который был первым папой, посвятившим специальный документ униатам: Orientalium dignitas. Как пишет "Правблог", тем самым новый папа показывает неизменность восточного вектора Ватикана, нацеленного на ползучее поглощение земель православных народов.

Интересно, что накануне госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа римский пока не поедет в Киев, хотя его зовет Зеленский. Вероятно, там следят за развитием отношений России с Западом, чтобы корректировать свои планы в зависимости от ситуации.