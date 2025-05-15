15 Мая 2025
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Богдановичский завод минераловатных плит продолжает строительство новой линии

Богдановичский завод минераловатных плит (входит в структуру ГК "Атомстройкомплекс"), один из ключевых производителей теплоизоляционных материалов в уральском регионе, успешно реализует масштабный проект по модернизации и строительству второй производственной линии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", проект осуществляется при финансовой и экспертной поддержке Фонда развития промышленности Российской Федерации (ФРП), что подчеркивает его стратегическое значение для развития промышленности, в том числе на федеральном уровне. Уже в этом году запланировано завершение работ и увеличение плановой производственной мощности более чем на 60% – до 70 тысяч тонн теплоизоляции в год. Производство высококачественной теплоизоляции снизит зависимость от импорта, а выход на международные рынки (Средняя Азия, Восточная Европа) усилит экспортный потенциал региона.

Богдановичский завод минераловатных плит(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Наш проект – яркий пример того, как государственные инструменты развития помогают реализовывать амбициозные проекты, внедрять передовые технологии, сокращая зависимость от иностранных поставок. Модернизация позволит нам не только увеличить объемы, но и выпускать продукцию с улучшенными характеристиками – более долговечную, пожаробезопасную и энергоэффективную. Это особенно важно для строительной отрасли в условиях климата Урала", - подчеркнул заместитель генерального директора ГК "Атомстройкомплекс-Промышленность", управляющий директор Дмитрий Сазонов.

На сегодняшний день выполнены ключевые этапы работ: полностью завершена механическая часть "холодной" зоны новой линии, поставленной китайской компанией-партнером. На 95% выполнено обустройство печи, остались финальные работы по теплоизоляции свода печи и соединению газохода регенератора с дымовой трубой.

Богдановичский завод минераловатных плит(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Параллельно ведутся пуско-наладочные операции по подключению газа, что является критически важным этапом для начала тестовых запусков оборудования. Смонтированы фильтры камеры полимеризации, обеспечивающие экологическую безопасность производства, а также холодильник и пультовая линия управления.

В настоящее время активно ведется монтаж электрооборудования, включая системы автоматизации, которые повысят точность контроля технологических процессов. Основные работы планируется завершить летом 2025 года, после чего начнутся тестовые запуски оборудования.

Теги: завод, линия, модернизация, строительство, Богданович


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