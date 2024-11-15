На Урале запускают новую линию по производству минеральной теплоизоляции

Новая линия по производству минеральной теплоизоляции мощностью порядка 30 тысяч тонн в год будет запущена в Свердловской области в 2025 году. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Линия появится в рамках проекта модернизации Богдановичского завода минераловатных плит (БЗМП), выпускающего утеплитель под торговой маркой "ИЗБА" (входит в структуру ГК "Атомстройкомплекс"). Сейчас завод выпускает порядка 40 тысяч тонн минплиты в год. Этот материал крайне востребован на рынке строительства многоквартирного и индивидуального жилья, а также промышленного и инфраструктурного строительства. Завод снабжает утеплителем не только Уральский федеральный округ, но и соседние регионы, и даже поставляет продукцию за рубеж.

Строительство второй линии завода стартовало в 2024 году и сейчас находится в самом разгаре. Уже на 80% смонтированы металлоконструкции печи для плавки базальта непрерывного действия, частично выполнены фундамент линии производства утеплителя и площадок вспомогательного оборудования, начато строительство регенератора. Запуск линии запланирован весной 2025 года.

"Строительство ведется круглосуточно. Уже близки к завершению работы на сердце всего производства – печи для плавки базальта производительностью 110 тонн в сутки, которая специально разработана для нашего завода. Номенклатура выпускаемой продукции будет аналогичной уже существующему ассортименту торговой марки "ИЗБА", такого же высокого качества, с геометрией, соответствующей техническим условиям. Дополнительно после ввода нового оборудования завод сможет выпускать продукцию по индивидуальным размерам заказчика, как для жилого строительства, так и для производителей сэндвич-панелей", - отметил заместитель генерального директора компании "Атомстройкомплекс промышленность", управляющий директор Дмитрий Сазонов.

С пуском новой линии плановая производственная мощность БЗМП составит около 70 тысяч тонн в год. Основными потребителями продукции завода являются УрФО, Сибирь и Казахстан. С вводом новых мощностей планируется расширение географии поставок, в том числе, за счет экспорта в дружественные страны, такие как Узбекистан.

При технической комплектации новой линии эксперты ориентировались на качество и доступность как самого оборудования, так и его гарантийного и технического обслуживания в дальнейшем. Основная линия производства и "холодная часть" укомплектованы оборудованием китайского производства.

Проектом предусмотрена установка огнеупоров отечественного производства и горелок камер полимеризации белорусского производителя. Параллельно с поставкой оборудования идет монтаж площадок для обслуживания оборудования, в том числе загрузки шихты. Готовится фундамент для установки камер полимеризации, волокноосаждения.