Стали известны обстоятельства смерти 3-летнего мальчика в детскому саду в Лесном

Стали известны обстоятельства смерти 3-летнего воспитанника детского сада "Яблонька" в ЗАТО Лесной. Как рассказала мама мальчика, ребенок захлебнулся рвотой во время сон-часа.

Напомним, что трагедия произошла 7 мая. Как передает слова матери "КП-Екатеринбург", в тот день ей позвонили и сообщили, что ее ребенок не дышит. По прибытии она увидела, что сын уже синий и откачать его не получится.

Экспертиза обнаружила обеденный суп в легких мальчика. Установлено, что во время сон-часа он захлебнулся рвотой. Ребенок не мог повернуться и откашляться, так как незадолго до трагедии родители, по просьбе воспитателя, купили сыну тяжелое одеяло, чтобы тот лучше засыпал.

Мама ребенка также сообщила, что СКР возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", которое предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Официально в Следственном комитете ситуацию пока не комментируют.