Госдума в первом чтении одобрила закон об ограничении платных мест в вузах

14 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп выдвинул требование Киеву

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Госдума в первом чтении одобрила закон об ограничении платных мест в вузах

Госдума в первом чтении одобрила квотирование набора на платные места в вузах. Полномочия по определению числа коммерческих студентов тех или иных специальностей получит правительство России.

Согласно законопроекту, определять контрольные цифры приема будет Минобрнауки на основании прогноза потребности рынка в кадрах от Минтруда.

"Надо исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики, - сказала сенатор Лилия Гумерова, один из соавторов законопроекта. – 53% студентов сейчас учатся в вузах на платной основе. И существует перекос. Так, в бакалавриате по направлению "юриспруденция" на бюджетной основе учатся 27 тыс. студентов, на платной – 267 тыс., по направлению "экономика" бюджетников 25 тыс., коммерческих студентов – 161 тыс., по направлению "менеджмент" учится 14 тыс. бюджетников и 144 тыс. коммерческих студентов, по направлению "государственное и муниципальное управление" 7 тыс. бюджетников и 69 тыс. коммерческих студентов. За счет платного набора вузы готовят в разы больше выпускников, чем того требует рынок труда. Надо обеспечить экономику страну теми кадрами, которые ей нужны".

Гумерова рассказала, что у вузов после сокращения приема на популярные специальности, конечно, "будут выпадающие доходы". "Но все-таки основная цель вузов – давать качественное образование. Но вот МФТИ заработали 6 млрд руб., но не за счет платных студентов, а за счет научных разработок", - сказала сенатор. Она добавила, что "цена на образование не повысится, мы правительство наделяем и возможностью цены регулировать".

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предостерег: "Дисбаланс на рынке труда очевиден, но есть такая деликатная тема как отсрочка от армии, многие молодые люди выбирают любую специальность, чтобы просто получить отсрочку".

Замминистра высшего образования и науки Дмитрий Афанасьев заявил: "Будет учитываться прогноз кадровой потребности от Минтруда. Ежегодно будет проводиться корректировка прогноза и, соответственно, квоты. Тренды будем отслеживать".

Студенты в актовом зале Уральского федерального университета в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Афанасьев добавил, что юристы и экономисты составляют до половины платных мест, а, например, творческие профессии составляют лишь около 10% платных мест в вузах.

Наконец, замминистра привел статистику, согласно которой за весь период обучения отчисляется 15-32% бюджетных студентов и около 40% платников. Правда, последние отчисляются в том числе и по причине просрочки платежей за обучение.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") заявил, что надо ускорить принятие законопроекта и ввести переходный период с 1 сентября не 2026-го, а 2025-го года.

Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) отметил, что государство должно нести ответственность за бюджет вуза, у которого оно сокращает число платных мест и которому не дает зарабатывать.

"В этой редакции законопроекта идет речь не о качестве образования, а, как ни крути, о квотировании. Это нерабочий метод, который отбирает мечту у многих сотен тысяч школьников. Государство должно стимулировать обучение по медицинским и инженерным специальностям, но это не тот метод. Ребята не откажутся от мечты и не пойдут учиться на инженеров, если мы введем квоты", - отметила представительница "Новых людей" Ксения Горячева. Она отметила, что законопроект может сделать образование дороже и при этом нарушить конституционные права людей.

Теги: вуз, высшее образование, госдума


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети



    Профессиональная услуга ремонт душа на сайте Сервис Руки