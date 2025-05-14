Госдума в первом чтении одобрила закон об ограничении платных мест в вузах

Госдума в первом чтении одобрила квотирование набора на платные места в вузах. Полномочия по определению числа коммерческих студентов тех или иных специальностей получит правительство России.

Согласно законопроекту, определять контрольные цифры приема будет Минобрнауки на основании прогноза потребности рынка в кадрах от Минтруда.

"Надо исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики, - сказала сенатор Лилия Гумерова, один из соавторов законопроекта. – 53% студентов сейчас учатся в вузах на платной основе. И существует перекос. Так, в бакалавриате по направлению "юриспруденция" на бюджетной основе учатся 27 тыс. студентов, на платной – 267 тыс., по направлению "экономика" бюджетников 25 тыс., коммерческих студентов – 161 тыс., по направлению "менеджмент" учится 14 тыс. бюджетников и 144 тыс. коммерческих студентов, по направлению "государственное и муниципальное управление" 7 тыс. бюджетников и 69 тыс. коммерческих студентов. За счет платного набора вузы готовят в разы больше выпускников, чем того требует рынок труда. Надо обеспечить экономику страну теми кадрами, которые ей нужны".

Гумерова рассказала, что у вузов после сокращения приема на популярные специальности, конечно, "будут выпадающие доходы". "Но все-таки основная цель вузов – давать качественное образование. Но вот МФТИ заработали 6 млрд руб., но не за счет платных студентов, а за счет научных разработок", - сказала сенатор. Она добавила, что "цена на образование не повысится, мы правительство наделяем и возможностью цены регулировать".

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предостерег: "Дисбаланс на рынке труда очевиден, но есть такая деликатная тема как отсрочка от армии, многие молодые люди выбирают любую специальность, чтобы просто получить отсрочку".

Замминистра высшего образования и науки Дмитрий Афанасьев заявил: "Будет учитываться прогноз кадровой потребности от Минтруда. Ежегодно будет проводиться корректировка прогноза и, соответственно, квоты. Тренды будем отслеживать".

Афанасьев добавил, что юристы и экономисты составляют до половины платных мест, а, например, творческие профессии составляют лишь около 10% платных мест в вузах.

Наконец, замминистра привел статистику, согласно которой за весь период обучения отчисляется 15-32% бюджетных студентов и около 40% платников. Правда, последние отчисляются в том числе и по причине просрочки платежей за обучение.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") заявил, что надо ускорить принятие законопроекта и ввести переходный период с 1 сентября не 2026-го, а 2025-го года.

Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) отметил, что государство должно нести ответственность за бюджет вуза, у которого оно сокращает число платных мест и которому не дает зарабатывать.

"В этой редакции законопроекта идет речь не о качестве образования, а, как ни крути, о квотировании. Это нерабочий метод, который отбирает мечту у многих сотен тысяч школьников. Государство должно стимулировать обучение по медицинским и инженерным специальностям, но это не тот метод. Ребята не откажутся от мечты и не пойдут учиться на инженеров, если мы введем квоты", - отметила представительница "Новых людей" Ксения Горячева. Она отметила, что законопроект может сделать образование дороже и при этом нарушить конституционные права людей.