В Нягани наказали управляющую компанию за падение снега на ребенка

В Нягани наказали управляющую компанию за падение снега на голову ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

В начале марта 2025 года ребенок, находясь у подъезда дома, получил травму головы в результате падения снега с крыши дома.

Пострадавшего госпитализировали в окружную больницу, ребенку был поставлен диагноз сотрясение головного мозга. Ему рекомендовали обратиться в Детскую поликлинику.

В детской поликлинике ребенку было назначено медикаментозное лечение, но в связи с ухудшением его состояния, несовершеннолетний был госпитализирован в окружную больницу, где находился на стационарном лечении до середины марта 2025 г.

Прокурор просил взыскать с обслуживающей организации компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей, а также материальный ущерб, понесенный родителями несовершеннолетнего на приобретение лекарственных препаратов в размере 2 710 руб., и штраф в размере 50% от взысканной судом суммы.

Суд удовлетворил требование прокурора частично, взыскал с обслуживающей организации компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей, расходы, понесенные на оплату медицинских препаратов в размере 2 710 рублей и штраф в размере 101 085 рублей.