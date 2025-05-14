14 Мая 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Глава Вологодской области стал участником заседания «Деловой России»

Георгий Филимонов накануне принял участие в пленарном заседании XX Съезда общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которое состоялось в формате ВКС под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«На повестке — вопросы укрепления и развития экономики. Речь шла о поддержке предпринимательства, о лучших практиках усиления бизнеса, о повышении инвестиционной привлекательности, развитии внутреннего туризма, экспорта», — рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Глава региона напомнил, что по итогам прошлого года Вологодчина вошла в пятерку лидирующих субъектов России по макропоказателю «инвестиции в основной капитал». Общий объем инвестиций, привлеченных в область за 2024 год, составил 250,4 миллиардов рублей, что на 37% больше, чем в 2023 году. Важным решением для развития инвестиционного климата стало создание особых экономических зон «Вологодская» туристской ОЭЗ в Великом Устюге.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Одна из ключевых задач нашей работы — раскрытие туристической привлекательности Вологодчины. Развиваем инфраструктуру, поддерживаем туристический бизнес, организуем масштабные события, совершенствуем туристический портал. И это лишь часть нашей масштабной работы по развитию экономики Вологодской области», — добавил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Соглашение о сотрудничестве между Вологодской областью и общественной организацией «Деловая Россия» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Региональное отделение организации активно взаимодействует с предпринимательским сообществом Вологодчины и реализует успешные практики по широкому кругу вопросов, включая поддержку малого и среднего предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности.

Теги: деловая россия, георгий филимонов, инвестиционная привлекательность, путин


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