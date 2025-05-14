Проверка началась в гимназии в Чувашии после отравления учеников

Учащиеся гимназии в городе Шумерля (Чувашия) массово обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции. Начата проверка, к ней подключены специалисты Роспотребнадзора и минобразования республики, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, один ученик госпитализирован. Предварительно, отравившиеся школьники обучались в разных классах.

В ходе проверки будет дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию школы, в том числе организации приема пищи.

В апреле в Екатеринбурге суд на время приостановил деятельность предприятия, из-за которого отравились ученики местной школы. Роспотребнадзор нашел там массу нарушений и выявил причину массового заболевания школьников.