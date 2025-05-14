Статья УК за препятствие работе журналистов может быть ужесточена

В Госдуме предлагают ужесточить наказание за препятствование журналистской деятельности.

Сейчас максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы.

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) считает существующую статью "недостаточно убедительной".

"Понятно, что многие объекты повышенного внимания журналистов желают обеспечить себе более спокойную жизнь. Представителей СМИ пытаются лишить доступа к необходимой для профессионального журналистского расследования информации, запугивают, открыто угрожают или недвусмысленно намекают", - комментирует депутат.

Авторы поправок в Уголовный кодекс направили свои предложения на отзыв в правительство и Верховный суд РФ.