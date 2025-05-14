В России выросо производство вина

Названа категория алкоголя, продажи которой выросли с начала года. Она является единственной из таковых.

Речь идёт о тихих и игристых винах. Производство виноградного вина за январь-апрель выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 11,6 млн дал. Продажи игристых вин выросли на 6,9% (до 4,8 млн дал), пишет РБК.

В апреле стало известно, что продажи произведенного в России вина выросли на 20% год к году. По отдельным каналам сбыта рост произошёл почти вдвое. В первом квартале 2025 г. самый большой прирост продаж российского вина в натуральном выражении – на 92% год к году – зафиксирован в ресторанах и гостиницах. Продажи через винотеки за этот же период увеличились на 57%, в розничных сетях – на 28%. Около 54% российских потребителей, опрошенных к началу апреля розничной сетью SimpleWine, с интересом относятся к произведенному в РФ вину.

Это произошло на фоне того, что ушедший 2024 г. был ознаменован началом новой борьбы за трезвость в России. Про сухой закон пока не говорят, но регионы начали ограничивать продажу спиртосодержащей продукции по времени.