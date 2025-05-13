Обжалован новый приговор за убийство боксера в Каменске-Уральском

Новый приговор по делу об убийстве боксера в клубе "Джой" в Каменске-Уральском обжалован.

Трагедия произошла в уральском ночном клубе в августе 2023 года. В ходе конфликта был убит кандидат в мастера спорта по боксу Александр Максимов и пострадал действующий участник СВО. По делу проходили двое обвиняемых – Олег Бабушкин и Сергей Мальцев, с которыми у спортсмена возникла ссора.

В дальнейшем дело Бабушкина выделили в отдельное производство, так как он подписал контракт с Минобороны РФ и убыл в зону СВО. Что касается Мальцева, 16 апреля ему был вынесен приговор – 2 года 10 месяцев колонии общего режима.

Как сообщается в электронной картотеке Красногорского районного суда Каменска-Уральского, на приговор Мальцеву поступила одна апелляция – ее подал адвокат. Жалоба была зарегистрирована сегодня, 13 мая. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Стоит отметить, что в марте 2024 года суд уже выносил приговор Бабушкину и Мальцеву и тогда отправил обоих в колонию. Позже поступили апелляции: его обжаловали как сами фигуранты, так и прокуратура. В дальнейшем этот приговор был отменен, а дело направили на новое рассмотрение.