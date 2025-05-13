13 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

В Сургуте разгорелся очередной скандал после прошедшего Дня Победы

Новый скандал неожиданно разгорелся в Сургуте спустя четыре дня после Дня Победы. Журналисты опубликовали видеоролик на котором руководителя "Союза морских пехотинцев ХМАО-Югры" Руслана Вышкурцева и его воспитанников не пускают принять участие в шествии.

На кадрах Вышкурцев спорит с сотрудником полиции, который объясняет, что их нет в списке подавших заявку на участие, ссылаясь на правила мэрии Сургута.

"За 30 лет никуда не приглашали, но мы каждый год участвуем. Мы всегда стояли в конце: кому мы мешаем? (…) Для кого это мероприятие? Мы пришли ветеранам поклониться. Как это будет: мы пройдем в конец строя. Примените физическую расправу с курсантами, отправим губернатору президенту и так далее", - заявил он.

В администрации Сургута отмечают, что причина отказа объективная — отсутствие заявки на участие, при этом руководитель организации о необходимости подать заявку якобы знал.

Добавим, что имя Руслана Вышкурцева стало известно широкой общественности после скандального шлюпочного похода по Ладожскому озеру в июле 2022 года. Группа детей из 20 человек и четырех сопровождающих взрослых застряла на острове Валаам в Карелии из-за шторма. Организаторы шлюпочного похода по Ладожскому озеру проигнорировали предупреждения синоптиков о надвигающемся шторме и предостережение прокуратуры о недопустимости водной прогулки до озера. Сообщалось, что поход был совершен на маломерных судах, которым нельзя отходить от берега более чем на три километра при высоте волн, не превышающей 0,75 метров. Прокуратура направила в СКР материалы о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Вышкурцев заявлял, что проблема преувеличена и необходимости в спасательной операции нет. Тем не менее, в апреле 2024 года ему был вынесен обвинительный приговор - мужчину приговорили к ограничению свободы на срок один год и 10 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок два года восемь месяцев. В сентябре того же года Вышкурцев опротестовал решение и суд апелляционной инстанции освободил его от наказания, назначенного в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В администрации Сургута заявляли, что "крайне отрицательно относятся к такому уровню организации мероприятий с детьми, которые реализует Руслан Вышкурцев".

Ранее в Сургуте стало известно о еще одном скандале, также произошедшем в День Победы. Югорчанина не допустили к участию в патриотической акции "Бессмертный полк. Автополк", объединившей около 800 автомобилей и более 100 мотоциклов, в связи с наличием у него флага с надписью "Рожденный в СССР". На произошедшее отреагировала журналист Маргарита Симоньян. Она назвала ситуацию "дикой". Следственный комитет начал проверку, а власти города объяснили отказ тем, что для автопробега были заблаговременно опубликованы четкие правила оформления транспорта: допускались портреты героев ВОВ, локальных войн, специальной военной операции, флаги РФ, Знамя Победы, Стяг со Спасом Нерукотворным, флаги ВС РФ. Использование иной символики на данном конкретном мероприятии было ограничено. При этом, в мэрии отметили, что использовать советскую символику не запрещалось на других праздничных мероприятиях.

Теги: скандал, шествие, Руслан Вышкурцев, День Победы, пехотинцы


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