Суд взыскал с Лебедева и Дудя* 500 тысяч рублей по иску Мизулиной

Лефортовский суд Москвы по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной взыскал с дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя* в общей сложности 500 тысяч рублей.

Ответчики также должны будут оплатить расходы на экспертизу, передает РИА Новости.

Кроме того, суд признал несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и "Лиги безопасного интернета" сведения, распространенные Лебедевым и Дудём* в заявленных видеофрагментах, обязал удалить фразы из видео.

Защита Лебедева заявила, что обжалует решение суда по иску Мизулиной.

Дудь* разместил на своем YouTube-канале интервью с Артемием Лебедевым 1 августа 2024 года. В нем дизайнер заявил, что Лига безопасного интернета занимается "инфотерроризмом". После этого Мизулина заявила, что намерена подать иск к Лебедеву. Она планировала потребовать компенсацию в 10 млн руб. и отправить ее на помощь семьям участников спецоперации.

После интервью Лебедев извинился перед Мизулиной. "Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами", - заявил дизайнер.

Это не первый раз, когда Мизулина требует сатисфакции от Лебедева, а он ей отвечает. Три года назад она обвинила дизайнера в реабилитации нацизма.

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов