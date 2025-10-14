14 Октября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Мосгорсуд утвердил взыскание с Лебедева и Дудя* 500 тысяч по иску Мизулиной

Мосгорсуд утвердил решение коллег из Лефортовского райсуда. Речь в нём шла о частичном удовлетворении иска главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*.

Таково решение судебной коллегии, пишет ТАСС.

Ранее суд признал несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и "Лиги безопасного интернета" сведения, распространённые Лебедевым и Дудём*, и обязал удалить фразы из видео. Также с Лебедева и Дудя* взыскано в общей сложности 500 тыс. руб.

Дудь* разместил на своем YouTube-канале интервью с Артемием Лебедевым 1 августа 2024 года. В нем дизайнер заявил, что Лига безопасного интернета занимается "инфотерроризмом". После этого Мизулина заявила, что намерена подать иск к Лебедеву.

Она планировала потребовать компенсацию в 10 млн руб. и отправить её на помощь семьям участников спецоперации. После интервью Лебедев извинился перед Мизулиной.

"Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более, не борюсь с женщинами", - заявил дизайнер.

Это не первый раз, когда Мизулина требует сатисфакции от Лебедева, а он ей отвечает. Три года назад она обвинила дизайнера в реабилитации нацизма.

* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

Теги: Екатерина мизулина, Артемий Лебедев, Юрий Дудь*


