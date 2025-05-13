В Тюменской области мужчина убил брата и мать и переписывался от ее имени с родственниками

В Тюменской области арестован житель Уватского района, обвиняемый в совершении двойного убийства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области.

По версии следствия, 3 апреля 2025 года обвиняемый убил ножом свою 50-летнюю мать и 23-летнего брата, нанеся им множество ранений. Чтобы избежать уголовной ответственности обвиняемый спрятал тело матери на территории домовладения, забрал ее мобильный телефон и месяц переписывался с родственниками от ее имени, сообщив о переезде в Пермь.

Через некоторое время родственники, заподозрив неладное, обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тела потерпевших с признаками насильственной смерти.

Подозреваемый был задержан на территории Пермского края, куда он уехал сразу после совершения преступления.

По ходатайству следствия фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.