В Омском районе активно продолжают ремонт дорог в поселениях

В поселениях Омского района активно проводятся работы по ремонту дорог.

В мае в Ключевском поселении стартовал новый проект – в селе Харино на улице Кирпичной приступили к асфальтированию в рамках инициативного проекта. Необходимо напомнить, что ранее заявка этого поселения успешно прошла отбор на софинансирование. С началом поступления средств здесь стартовали работы по воплощением инициативы в реальность. По договору, на выполнение запланированного у подрядчика есть 60 дней.

Глава Ключей Александр Тымань сообщил, пока позволяла погода, было проведено грейдирование. Спецтехника поработала на грунтовых дорогах как центрального населенного пункта, так и села Харино.

В Магистральном в центральном поселке на Тихой формируют профиль с обустройством кюветов. Специалисты уложили водопропускные трубы. Как пояснили в местной администрации, в дальнейшем это поспособствует отводу талых, грунтовых вод. Дорогу на Тихой уже частично отсыпали щебеночно-песчаной смесью. Тот же объем работ, за исключением отсыпки, был выполнен и в деревне Зеленое Поле на Волгоградской.

В Ачаирском поселении идет выравнивание дорог. Глава поселении Венера Иванова рассказала о работе спецтехники в самом Ачаире и в поселках Набережный и Речной. Эти работы были проведены в рабочие дни перед Днем Победы – отгрейдировали основные грунтовые дороги перечисленных населенных пунктов.

В Богословке идет обновление дорожных знаков. Их обслуживание провели в селе Новомосковка на улице Луговой и в Ульяновке на Клубной. Завалившиеся знаки выровняли, один из них переустановили. Вопрос находится на строгом контроле администрации поселения.

В Троицком шла активная, совместная работа администрации поселения и жителей села. На улице Родниковой выравнивали инертный материал, который ранее был завезен жителями населенного пункта. В свою очередь, администрация поселения предоставила необходимую технику. 13 мая погрузчик работал с 8 утра.

Также в Новоомском на следующую неделю намечено при условии благоприятной погоды на грунтовых дорогах поселения провести грейдирование. Прежде специалисты администрации проведут объезд грунтовых дорог, по итогам которого будут определены участки, требующие работы техники.