Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing после переговоров с США

Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing после торговых переговоров с США, сообщает Bloomberg.

По информации источников агентства, авиакомпаниям дано право организовывать перевозку по собственным срокам и условиям.

Ранее в Швейцарии прошли переговоры между США и Китаем, на которых стороны смогли договориться о значительном снижении ввозных пошлин. Министр финансов США Скотт Бессент, возглавлявший американскую делегацию на переговорах в Женеве, заявил, что была достигнута "большая продуктивность".

В середине апреля власти КНР приказали китайским авиакомпаниям приостановить покупку самолетов Boeing в качестве ответной меры в торговой войне с США. Источники Bloomberg сообщили, что Пекин также потребовал от китайских перевозчиков прекратить любые закупки авиационного оборудования и деталей у американских компаний.