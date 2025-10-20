США могут оставить Китай без запчастей для самолётов

США могут оставить Китай без запчастей для самолётов. Об этом в разговоре с журналистами сообщил лидер США Дональд Трамп.

"Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолётами. Вы знаете про самолёты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолётов. Мы строим их самолёты. Мы делаем отличную работу. Это, в основном, самолёты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей", - приводит РИА Новости слова Трампа.

В середине апреля власти КНР приказали китайским авиакомпаниям приостановить покупку самолетов Boeing в качестве ответной меры в торговой войне с США. Пекин также потребовал от китайских перевозчиков прекратить любые закупки авиационного оборудования и деталей у американских компаний. В мае Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing после торговых переговоров с США.