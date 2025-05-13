Членов банды уральских "черных риелторов" частично отправили за решетку

На Среднем Урале вынесен приговор участникам преступной группы "черных риелторов". Половину из них отправили за решетку, а кого-то освободили от наказания.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались семь человек, имевшие опыт в сфере работы с недвижимостью. Они подыскивали людей, имеющих недвижимость в Екатеринбурге и Сухом Логу, злоупотребляющих спиртным и имеющих долги за коммунальные услуги. После этого члены банды склоняли их к продаже квартир, обещая погасить задолженность, а на вырученные деньги купить другую недвижимость.

В дальнейшем аферисты либо похищали деньги, либо обманом приобретали право собственности на жилье. Но в одном случае они не смогли довести преступление до конца – потерпевший отозвал доверенность на право совершения сделки.

Задержали участников преступной группы в июле 2020 года. В результате пятерым потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей.

Сухоложский городской суд назначил четверым фигурантам от 4,5 лет до 7 лет лишения свободы. Трое из них будут отбывать сроки в колонии общего режима, а один – в колонии строгого режима.

Женщине назначено два года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. А двое мужчин и вовсе освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

Как добавили в прокуратуре, уголовное дело еще одного соучастника сейчас находится на рассмотрении в суде.