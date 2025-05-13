В Радужном мужчина признался в заказном убийстве, совершенном 19 лет назад

В Радужном мужчина совершил явку с повинной - он признался в убийстве, совершенном 19 лет назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Преступление было совершено в Радужном 8 февраля 2006 года, наемными убийцами. Было возбуждено уголовное дело по пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Предварительное следствие по уголовному делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. В мае 2025 года предварительное следствие по уголовному делу было вновь возобновлено. Один из участников сдался с повинной.

Суд указал, что задержанные органом предварительного следствия лица обвиняются в совершении преступления, относящегося в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории особо тяжких, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, и, по мнению суда, следователи обоснованно опасаются, что обвиняемые, находясь на свободе, могут оказать давление на свидетелей, а также скрыться от следствия и суда под тяжестью предъявленного им обвинения в связи с чем постановил избрать каждому обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 6 июля 2025 года.