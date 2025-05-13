25 лет институту полпредств: Жога рассказал, что является самым главным в его работе

Сегодня исполняется 25 лет со дня создания института полномочных представителей президента России. Уральский полпред Артем Жога рассказал, что является самым главным в его работе.

Как признался Жога в своем Telegram-канале, он никогда не думал, что однажды окажется на этом посту.

"Это большая ответственность и уникальная возможность работать в команде с надежными, компетентными и высокопрофессиональными людьми. Самое главное для нас – это развитие регионов УрФО и улучшение жизни жителей", - заявил полпред.

Он отметил, что в аппарате работает слаженный и сильный коллектив, на который можно положиться в любой ситуации.

"Коллеги не просто исполняют поручения, а думают на опережение, берут на себя инициативу и достигают результатов. За семь месяцев работы мы успели многое сделать. Отдельные слова признательности главам регионов и жителям УрФО за то, что гостеприимно приняли меня", - добавил Артем Жога.

Напомним, 2 октября 2024 года Владимир Путин назначил героя ДНР, экс-председателя Народного совета республики Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Спустя два месяца после назначения Жога рассказал, как узнал о том, что станет полпредом.