"Первый раз слышу": Жога рассказал, как узнал о назначении уральским полпредом

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога рассказал, как ему поступило предложение отправиться работать на Урал.

Напомним, 2 октября Владимир Путин назначил героя ДНР, экс-председателя Народного совета республики Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Уже на следующий день Жога прибыл в Екатеринбург. А еще через день новый полпред встретился с уральскими губернаторами и поставил задачу "работать, работать и еще раз работать".

Спустя два месяца после назначения Артем Жога рассказал, как он узнал о том, что станет президентским наместником.

"Впервые я узнал об этой перспективе от журналистов. Мне написали, что ходят слухи, есть такая информация. Я как раз был в Пятигорске на одном из модулей обучения по РАНХиГСу. Я на тот момент действительно не обладал информацией, и ответил "первый раз слышу", - сказал уральский полпред в интервью ТАСС.

По его словам, в конце сентября его вызвали в Москву.

"Тут же я сопоставил факты, понял, что Владимир Владимирович Якушев (бывший полпред президента в УрФО, - прим. Накануне.RU) снимает полномочия 24-го, соответственно, 25-го должно быть назначение", - добавил Артем Жога.

Также он поделился впечатлением от всех регионов Урала, где уже успел побывать с визитом. По словам нового полпреда, его "пугали и перед назначением, и перед поездкой".

"Все это время постоянно какие-то люди писали личные сообщения, пугали, что тут сложно, тяжело найти общий язык. Неправда. Я проехал регионы, познакомился с силовым блоком, всеми губернаторами, познакомился со своим аппаратом, который мне помогает в работе, с федеральными инспекторами", - отметил Жога.

Напомним, сразу после назначения он заявлял, что будет изучать Урал по книгам местных авторов.