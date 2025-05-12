В Перми завтра завершится отопительный сезон

В Перми с 13 мая завершается отопительный сезон. Управляющие компании и руководители ТСЖ обязаны проинформировать жильцов об окончании подачи отопления.

Сейчас коммунальные службы приступают к подготовке к следующему отопительному сезону. Учреждения образования, здравоохранения, управляющие компании и ТСЖ формируют графики ремонта.

Сразу же после перевода объектов генерации, насосных станций и ЦТП в летний режим работы теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей, сообщает мэрия Перми.