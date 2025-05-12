Бастрыкин поручил возбудить дело на подростка из Нижневартовска, устроившего стрельбу по окнам

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за стрельбы, которую устроил подросток, по окнам жилого дома в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По предварительным данным, подросток пытался попасть в подъезд вместе с друзьями, а когда у него это не получилось - достал предмет, похожий на пистолет и выстрелил в сторону окон. По данному факту следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о первоначальных результатах расследования.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.