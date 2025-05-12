В Тюмени агрессивный водитель "прокатил" сотрудника ДПС по земле

В Тюмени водитель "прокатил" сотрудника ДПС по земле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Автомобиль был остановлен для проверки документов. Водитель требование правоохранителей воспринял агрессивно и попытался скрыться. Полицейский попытался его задержать, удерживал двери авто, и правонарушитель протащил его несколько десятков метров.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти в Тюменской области и поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.