В Сургуте разгорелся скандал из-за запрета флага "Рожденный в СССР"

В Сургуте в День Победы разгорелся скандал из-за отказа в допуске местного жителя к участию в патриотической акции "Бессмертный полк. Автополк", объединившей около 800 автомобилей и более 100 мотоциклов.

Мужчину не допустили к участию в мероприятии в связи с наличием у него флага с надписью "Рожденный в СССР". На произошедшее отреагировала журналист Маргарита Симоньян. Она назвала ситуацию "дикой".

"Чиновники Сургута, ну вы чего?" - написала Симоньян в своих соцсетях.

В администрации Сургута подчеркнули, что данный инцидент не связан с запретом советской символики - в этот день в городе проходили другие праздничные мероприятия, где можно было использовать любую не запрещенную символику. Так, сургутяне и гости города без ограничений использовали флаги СССР, советскую и другую атрибутику, которую считали уместной для празднования Дня Победы. Ограничения на "Автополке" касались исключительно формата этого конкретного мероприятия и его тематической ценности.

"Поясняем, для автопробега были заблаговременно опубликованы четкие правила оформления транспорта: допускались портреты героев ВОВ, локальных войн, специальной военной операции, флаги РФ, Знамя Победы, Стяг со Спасом Нерукотворным, флаги ВС РФ. Использование иной символики на данном конкретном мероприятии было ограничено для сохранения единого стиля и фокуса на чествовании подвига предков. Большинство участников с пониманием отнеслись к установленным требованиям. Один человек, отказавшись следовать правилам, покинул место сбора и в автопробеге не участвовал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.

Следственный комитет проверяет законность отказа мужчине в участии в акции. Соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.