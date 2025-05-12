За год бездомные животные покусали и поцарапали россиян 360 тысяч раз

В 2024 году в России было зафиксировано 360 тыс. случаев укусов, "оцарапываний" и "ослюнений" бездомными животными людей, это статистика Роспотребнадзора, на которую сослался депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

"Из них 237 тысяч – это собаки. В статистике выделяется Центральный федеральный округ, Москва и Московская область – самые проблемные по укусам", - сообщил депутат на совещании в Госдуме по проблеме нападений бездомных животных.

Представители правительства России на совещании признали, что сейчас не существует единого алгоритма обращений граждан к властям с жалобами на нападение животных. В Госдуме предлагают предусмотреть возможность звонить на единый номер экстренных служб "112", но в кабмине пока не готовы подключить ответственные службы к этому номеру. В Минприроды России сообщили, что более или менее приличные системы реагирования на такие сообщения есть в Татарстане, Республике Коми, ЯНАО и Краснодарском крае.