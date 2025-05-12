В России к 2036-ому собрались построить 1,6 тысячи гражданских судов и морской техники

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл совещание со своими заместителями. Одной из тем разговора стала Стратегия развития судостроительной промышленности до 2036 г. и перспективу до 2050-го.

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Вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что учтена динамика "выбытия действующих судов", большинство из которых построены в 1970-80-ых. Их ритмичное замещение на современные, технологичные изделия является главным вызовом отечественного судостроения.

"В базовом сценарии стратегии до 2036 г. на российских верфях предполагается постройка более 1,6 тыс. единиц гражданских судов и морской техники", - сказал Мантуров.

Среди приоритетов – суда для Северного морского пути и транспортного коридора "Север – Юг". Акцент сделан на развитии компетенций по крупнотоннажным проектам, включая танкеры для перевозки сырой нефти, газовозы, танкеровозы и балкеры.

"Повышенное внимание уделяем строительству ледоколов, судов обеспечения и технического обслуживания. И, конечно, ускоренному обновлению пассажирского и рыбопромыслового флота", - сказал Мантуров.

По большинству направлений сформированы необходимые заделы, которые позволяют наращивать темпы строительства, сообщает пресс-служба Правительства России.