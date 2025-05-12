В Польше закроют генконсульство России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил об отзыве у генерального консульства России в Кракове разрешения на работу.

Об этом политик сообщил в X. Конкретной даты прекращения работы генконсульства Сикорский не назвал, пишет ТАСС.

22 октября 2024 г. Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Познани. До этого в Польше работали три генеральных консульства России – в Кракове, Познани и Гданьске. Ранее Польша начала строить линию укреплений на границе с Россией.