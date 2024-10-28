Захарова: Россия публично объявит о закрытии генконсульства в Польше

Россия обязательно ответит на враждебный шаг Польши с закрытием генконсульства в польском городе Познань. Так сказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский сообщил, что генеральное консульство РФ в Познани должно будет завершить работу до 30 ноября.

"Россия обязательно ответит на этот враждебный шаг. О нашем ответе будет публично объявлено. Всему свое время", - сказала она.

22 октября глава польского МИД Радослав Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Познани. Сейчас в Польше работают три генеральных консульства РФ - в Кракове, Познани и Гданьске.