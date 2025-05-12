Российские фермеры готовятся пересеивать площади, пострадавшие от заморозков

Российские аграрии начинают подсчитывать убытки, нанесенные заморозками, которые еще продолжаются в европейской части страны. Так, в апреле и мае пострадали более 120 тыс. гектаров, засеянных сахарной свеклой, пишут "Известия" со ссылкой на Союз сахаропроизводителей РФ. Сельхозпроизводители отмечают, что на этих площадях надо будет производить пересев, семена есть, поэтому рисков для урожая и обеспечения страны сахаром нет.

В Ставропольском крае заявили об угрозе потери половины урожая плодовых деревьев (абрикосы, черешня, персики, сливы). Также о потерях сообщают в Краснодарском крае и Крыму.

Самые большие опасения вызывает картофель, поскольку его дефицит в минувшем сезоне уже вызвал значительный рост цен. И он может продолжится, если непогода приведет к неурожаю. Пока что аграрии наблюдают за ситуацией. Кое-где из-за морозов ранний картофель не взошел, эти площади пересеют.