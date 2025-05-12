12 Мая 2025
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Турции не знают о планах Зеленского приехать в страну 15 мая

У администрации президента Турции нет информации о планах украинского лидера Владимира Зеленского посетить республику 15 мая для переговоров по конфликту на Украине, передает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что собирается посетить Турцию в ближайший четверг: "Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции – и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причины, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы окончить в****. Четверг, Турция".

Президент России ранее хоть и анонсировал возможность возобновления переговоров "хоть утром 15 мая" в Турции, но не говорил, что лично примет в них участие. Возможность проведения переговоров в это время Путин обсуждал с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также сегодня стало известно, что 14-16 мая в Турции будет находиться госсекретарь США Марко Рубио, он примет участие в неформальной министерской встрече НАТО. 13 мая в ближневосточное турне отправляется и президент США Дональд Трамп, в прессе даже обсуждалась возможность его встречи с Путиным в одной из арабских стран, но оба лидера в итоге сошлись во мнении, что для личных переговоров еще слишком рано.

Теги: турция, владимир зеленский, переговоры


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