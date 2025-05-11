Зеленский: Буду ждать Путина в четверг в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что ждет начала перемирия в понедельник, 12 мая, а уже 15 мая "будет ждать" Путина в Турции.

"Мы ждем завтра прекращения огня – полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. И буду ждать Путина в четверг в Турции", - заявил Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Киева "немедленно" согласиться на проведение переговоров, которые предложил накануне ночью президент России.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Киеве ошибаются, если думают, что сначала последует режим прекращения огня, а затем – переговоры. Она добавила, что в Стамбуле предлагается обсудить "первопричины конфликта", а не возможное перемирие.