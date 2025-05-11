Москвичам посоветовали поменять резину обратно на зимнюю

Москвичам, переобувшим свои машины, посоветовали поменять резину обратно на зимнюю, поскольку в ближайшие дни в регионе ожидаются заморозки до -5 градусов.

"Спасательное ведомство рекомендовало быть особенно внимательным при управлении автомобилями, избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений и опережений, а также попросило не допускать перегрузки электросети при использовании электрических обогревателей", - сообщили в департаменте транспорта столичной мэрии.