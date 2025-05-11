Трамп потребовал от Киева "немедленно" согласиться на переговоры в Турции

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, из которого четко становится понятно, за какой из двух вариантов начала мирного урегулирования – московский или киевский – он выступает.

Напомним, Киев и его европейские партнеры предлагают сначала заключить перемирие без предварительных условий на 30 дней, в течение которых устроить и прямые российско-украинские переговоры. Москва предлагает сначала провести переговоры (в Турции), в ходе которых, возможно, удастся договориться о перемирии.

До сих пор Трамп не принимал никакую сторону, его спецпосланник по Украине Кит Келлог высказался за "европейский" вариант.

В итоге Трамп пишет: "Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение КРОВАВОЙ БОЙНИ. Украина должна согласиться на это НЕМЕДЛЕННО. По крайней мере, они смогут определить, возможно ли заключение соглашения, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно! Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне, которую без Соединенных Штатов Америки выиграть было невозможно (даже близко!). Проведите встречу, сейчас же!!!".