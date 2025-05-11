В Москве прохожий спас ежа, застрявшего в стаканчике мороженого

В столичном микрорайоне Кожухово еж попал в западню: животное было привлечено остатками мороженого в пластиковом стаканчике с узкой крышкой. Ежик засунул голову в стаканчик, но вытащить ее уже не смог и в таком виде хаотично бегал прямо по асфальту, смешно перебирая лапками. Попавший в ловушку еж встретился случайному прохожему, тот сначала снял животное на видео, а потом освободил "пленника".

Стоит отметить, что сотни животных, соблазнившись вкусными ароматами от брошенного человеком мусора, тоже попадают в такие ловушки, но, не встретив доброго прохожего, умирают от удушья или голода – в любом случае смерть страшная.

В 2022 году в заполярном поселке Диксон белая медведица нашла банку из-под сгущенки и чуть не умерла: консервная банка застряла на нижней челюсти животного, у него воспалилась губа. Понадобилась специальная спасательная операция, чтобы спасти медведицу.