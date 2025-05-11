В Афганистане запретили играть в шахматы

Власти Афганистана сочли непристойной игру в шахматы. В нее на неопределенный срок запретили играть из религиозных соображений, передает РИА Новости со ссылкой на портал Khaama press.

Запрет исходит от министерства по "поощрению добродетели и предотвращению порока" – оно также распустило афганскую шахматную федерацию, назвав игру запретной.

17 апреля 2025 года Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан"* в России. Соответствующий иск в суд был подан Генпрокуратурой РФ. Заседание прошло в закрытом режиме. В декабре 2024 года в России приняли закон, позволяющий исключить организацию "Талибан"*, руководящую Афганистаном с 2021 года, из списка запрещенных. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России нужно развивать контакты с государством.

Представители движения "Талибан"* уже неоднократно посещали Россию, проводили полуофициальные встречи с властями, даже становились участниками различных форумов.

*террористическая организация, запрещена в РФ