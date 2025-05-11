Politico: Трамп готов поддержать "европейский ультиматум" Путину

Президент США Дональд Трамп согласился поддержать ультимативное предложение европейских лидеров и Киева в отношении Москвы заключить перемирие на 30 дней без предварительных условий и переговоров, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

"[Европейские] лидеры смогли получить поддержку Трампа. Однако один из чиновников предупредил, что президент США склонен к быстрой смене мнения", - утверждает издание.

По данным газеты, окончательной договоренности с Трампом удалось достичь президенту Франции Эммануэлю Макрону, который дозвонился в Вашингтон, когда в США было семь утра. Трамп поговорил с ним и согласился поддержать ультиматум. При этом в официальной риторике пока Трамп даже не упоминает ультиматум и не выражает недовольства альтернативным предложением Владимира Путина – тот предложил прямые российско-украинские переговоры без установления перемирия.