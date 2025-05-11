Европейские страны готовы участвовать в переговорах в Стамбуле

Европейские страны, прежде выдвинувшие ультиматум о заключении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, выражают желание участвовать в прямых переговорах Киева и Москвы в Стамбуле, заявил глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро в интервью радио France Inter.

При этом Барро, как и представители других европейских стран, отметил, что переговоры – с Европой среди участников или нет – возможны только в случае заключения предварительного перемирия.

В Москве заявили, что сначала хотят провести переговоры о "первопричинах конфликта", а уже потом, возможно, заключать перемирие.