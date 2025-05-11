Захарова: Переговоры в Стамбуле будут о "первопричинах конфликта" между Россией и Украиной

Украинские власти плохо прочитали стенограмму заявлений президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию Киева на инициативу российского президента.

"Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни, и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку", - заявила Захарова.

В МИДе считают, что прекращению огня должны предшествовать переговоры "о первопричинах конфликта".

Минувшей ночью президент России заявил журналистам: "Предлагаем киевским властям возобновить прямые переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Без предварительных условий <...> Не исключаем, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии".

Это был ответ на ультиматум со стороны Киева и поддерживающих его европейских государств с требованием начать 30-дневное перемирие без предварительных условий, в противном случае авторы ультиматума грозят России масштабными банковскими и энергетическими санкциями.

Зеленский в ответ на предложенные Путиным переговоры заявил, что согласен на них, но только если с 12 мая на фронте начнется режим прекращения огня.