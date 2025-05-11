11 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины 15 мая

Президент России Владимир Путин ответил на ультиматум Европы и Украины о заключении 30-дневного перемирия. В случае, если Москва отвергнет предложение, Киев и его европейские союзники пригрозили ввести новые масштабные санкции.

Глава российского государства прокомментировал ситуацию во время пресс-конференции по итогам визитов иностранных лидеров в Москву в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне.

Путин сообщил, что Москва не примет предложение о 30-дневном перемирии, но готова "хоть с утра 15 мая" возобновить прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле.

"Предлагаем киевским властям возобновить прямые переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Без предварительных условий <...> Не исключаем, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии", – заявил Путин.

Теги: переговоры, владимир путин, конфликт на украине


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