Состоялся первый выпуск возрожденного в Костроме клуба юных летчиков, космонавтов и десантников

Работа костромского клуба юных летчиков, космонавтов и десантников была возобновлена осенью 2022 года по инициативе выпускников объединения разных лет. Это тсало возможным благодаря поддержке губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

Была разработана специальная комплексная образовательная программа. На базе детского технопарка «Кванториум» ребята получают базовые навыки работы с современным технологичным оборудованием. На занятиях в военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко учатся строевому шагу, осваивают курсы физической, парашютной, авиационной, тактической и огневой подготовки, топографии, узнают об основах безопасности. Также курсантам преподают специально разработанный курс отечественной истории.

«Я благодарю наших наставников - офицеров военной академии РХБ защиты, воинов-десантников, администрацию региона и губернатора Сергея Константиновича Ситникова за поддержку», - обратилась к участникам торжественного мероприятия комиссар клуба, директор благотворительного фонда «Гордимся тобой» Ирина Кашина.

«Перевоспитал меня клуб, привил ответственность, справедливость, ценности поменялись, научился ценить своих товарищей. Здесь настоящее братство у нас. Планирую поступать в Рязанское десантное училище. Два моих брата в зоне спецоперации. Я ими горжусь и хочу быть похожим на них», - отметил выпускник Руслан Гиламеев.

Одним из инициаторов возрождения Костромского клуба юных летчиков, космонавтов и десантников стал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Сегодня курсанты стоя приветствовали вдову генерал-лейтенанта, общественного деятеля, руководителя женсовета войск РХБ защиты Светлану Кириллову.

«Костромская земля воспитала много патриотов. Костромская земля — воюющая земля. Исторически люди Костромской земли всегда были победителями, всегда делали нашу Россию великой. Этому клубу всегда жить. Вы - люди великой Костромской земли. И всегда гордитесь этим. Большую роль в возрождении клуба сыграл Герой России, Герой труда, костромич, генерал-лейтенант Игорь Анатольевич Кириллов. Ничего бы ни случилось без Ирины Николаевны Кашиной. И конечно, без помощи губернатора Сергея Константиновича Ситникова, который поддержал решение возродить клуб и сделал все для этого», - отметила Светлана Кириллова.

Она передала курсантам клуба памятные подарки от возглавляемой ей общественной организации - женсовета войск РХБ защиты.

Еще один подарок - ордена и медали героя Великой Отечественной войны, летчика Василия Григорьева. Внучка защитника Отечества Ирина Григорьева, узнав о клубе из социальных сетей, решила передать память о герое подрастающему поколению, мечтающему о небе и авиации. Летчик Василий Григорьев отличился в боях на Белорусском фронте, в боях за Кенигсберг. Среди его наград - Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 2 степени, Орден Красного Знамени, Орден Александра Невского, медаль «За взятие Кенигсберга» и др.

На данный момент в костромском клубе занимается более 100 воспитанников - с первого по третий курс. Это ребята из 32 школ города Костромы и Костромского муниципального района, а также трех организаций среднего профессионального образования.

Для улучшения условий занятий в прошлом году по решению губернатора Сергея Ситникова КЮЛКиДу было найдено и приобретено за счет средств областного бюджета собственное помещение. Приобретен трехэтажный корпус со спортивным залом и стрелковым тиром площадью 881 кв м. Новое здание, расположенное в центральной части города, позволит привлечь в КЮЛКиД вдвое больше воспитанников.