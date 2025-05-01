Более 2 тысяч музыкантов со всего мира участвуют в международном конкурсе «Северная рапсодия» в Вологде

Музыкальные состязания проходили в Череповецком училище искусств и художественных ремесел с 26 по 29 апреля. В этом году конкурс был посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной войне и стал частью губернаторского проекта «Весна Победы на Русском Севере».

«Северная рапсодия» из года в год объединяет талантливых исполнителей на духовых и ударных инструментах со всего мира. В этом году мы приняли рекордное количество участников - из 35 регионов России, Республики Беларусь, Казахстана, Китая и Новой Зеландии. Это 700 солистов, 72 ансамбля и 22 оркестра. Конкурс давно стал не просто праздником, а символом единения наций, этносов, торжеством согласия и братства народов. Сохраняя и преумножая мировое культурное наследие, развиваем и укрепляем наши взаимоотношения, покоряем новые вершины и уверенно движемся вперед», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В конкурсной программе приняли участие сольные исполнители на различных духовых инструментах, ансамбли, в том числе учителя с учеником, оркестры – духовые, эстрадные, эстрадно-симфонические, а также ансамбли барабанщиков (мажореток). Возраст конкурсантов начинался от 8 лет.

Творческие номера оценивали профессора мировых консерваторий, солисты Большого и Мариинского театров, преподаватели из Академии Гнесиных. Члены жюри также выступили в роли наставников и провели несколько мастер-классов для участников.

По итогам конкурса определили шесть обладателей Гран-при. Ими стали. Лауреаты конкурса "Северная рапсодия", получившие гран-при смогут претендовать на получение гранта Президента РФ и имеют шансы на поступление в лучшие учебные заведения страны.