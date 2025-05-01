Более 3 тысяч мероприятий пройдет в Вологодской области в рамках празднования 80-летия Победы

В рамках проекта Губернатора «Весна Победы на Русском Севере» в регионе стартовала масштабная областная акция.

«В преддверии Дня Победы откроем в Вологде пять муралов с изображениями наших земляков, которые вошли в историю Великой Отечественной войны. Два из них, посвященные Степану Ловенецкому и Ивану Коневу, уже украсили фасады зданий областной столицы. 8 мая на площади Дрыгина проведем международную акцию «Огненные картины войны» - ровно в 23:45 Волонтеры Победы создадут огненную картину из зажженных лампад в виде логотипа 80-летия Великой Победы. Вплоть до 9 мая во всех муниципалитетах также будут проходить церемонии возложения цветов к мемориалам, вахты памяти, флешмобы, встречи с ветеранами - «Наследниками Победы» и другие памятные мероприятия», - рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В рамках областной акции во всех муниципалитета высадят деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Пройдут «Парады Победы на дом», когда к ветеранам будут поздравлять в их доме. Все желающие могут присоединиться к акции «Окна Победа» и оформить окна тематическими рисунками, трафаретами и фотографиями.

Главными мероприятиями акции станут торжественное прохождение войск военного гарнизона в Вологде, Череповце и Шексне и шествие «Бессмертного полка». Оба события пройдут в День Победы. Помимо этого, 6 мая в областной столице состоится общегородской школьный парад. В нем примут участие более тысячи школьников и воспитанников кадетских классов.

До 9 мая на Вологодчине также будет проходить акция «Георгиевская лента». Сейчас в муниципалитетах организовано более 200 мест, где можно получить георгиевскую ленту. Всего в округа и районы их направили свыше 300 тысяч.