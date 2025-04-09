ЕС передаст Украине €2,1 млрд из замороженных российских активов

Европейский союз планирует передать Украине транш помощи в размере €2,1 млрд до конца апреля. Деньги изымут из доходов от замороженных в ЕС российских активов. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания Совета ассоциации ЕС—Украина в Брюсселе, передает Reuters.

€1 млрд от этой суммы пойдет на укрепление украинской оборонной индустрии, уточнила Каллас. ЕС также готовится передать Киеву 2 млн снарядов до конца года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит 30 млрд евро Украине в 2025 году. В них также входят 18 миллиардов, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. Эти деньги выделят в дополнение к 130 млрд евро, которые ЕС уже предоставил Украине с начала конфликта.