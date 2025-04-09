Гособвинение запросило сроки для уральских подростков, "работавших" на мошенников

На Среднем Урале завершается процесс по делу подростков, "работавших" на мошенников. Гособвинение требует отправить одного из них в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Верхнесалдинском районном суде, им вменяют мошенничество в составе организованной группы и легализацию денег, полученных преступным путем. Один из подсудимых был так называемым "курьером", а второй переводил деньги на счет аферистов. Жертвами стали две женщины, одна из которых лишились 100 тысяч рублей, а другая – 583 тысяч рублей.

Гособвинение просит суд назначить одному из фигурантов 4 года колонии общего режима, а второму – тоже 4 года, но условно, с испытательным сроком 3 года. Защитники подростков настаивают на невиновности и просят их оправдать. Они упирают на то, что оба возместили материальный ущерб потерпевшим.

Судья удалилась в совещательную комнату. Оглашение приговора состоится завтра, 10 апреля.

Ранее сообщалось, что суд вернул часть денег, похищенных мошенником у супруги погибшего бойца СВО из Екатеринбурга. Расследование показало, что около 2 млн рублей ушли на счет жителя Ульяновска, который теперь должен все возместить.