Новый раунд переговоров РФ и США пройдет в генконсульстве в Стамбуле

Очередной раунд консультаций делегаций России и США пройдет 10 апреля в генконсульстве РФ в Стамбуле. Об этом сообщили ТАСС в российском диппредставительстве.

Здание расположено на пешеходной улице Истикляль в центре города.

Российскую делегацию на предстоящих консультациях с США в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальные участники — также представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.