09 Апреля 2025
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Ждем трагедии? Жители Тюменской области жалуются на разваливающийся мост

Жители Тюменской области бьют тревогу из-за состояния моста на федеральной трассе в районе города Заводоуковск, передает корреспондент Накануне.RU.

"Два моста федеральной трассы рассыпаются! Страшно ездить уже по ним! Ждем трагедии? Трасса от Заводоуковска в сторону Омска. В самом городе яма на яме! Органы власти, ждете трагедии?" - опубликовал сообщение анонимный автор поста в группе "ЧС Тюмень", приложив к публикации видео.

На кадрах видны обрушения конструкций автомобильного моста.

По данным ФКУ "Уралуправтодор", работы по восстановлению моста планируется начать уже в этом году. Заключен контракт с подрядной организацией "ТОДЭП". На время проведения работ вводится ограничение для транспорта - автомобили массой свыше 30 тонн не смогут проехать по опасному участку, остальные автомобили допускаются, но скорость движения не должна превышать 40 километров в час.

К проверке ситуации также подключилась областная прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в сети Интернет получила распространение информация о ненадлежащем состоянии моста на 97 километре федеральной трассы Тюмень - Ишим - Омск в Заводоуковском муниципальном округе. Заводоуковский межрайонный прокурор Михаил Андриянов для оценки ситуации выехал на место.

Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Теги: мост, проверка, прокуратура, трасса


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