В Госдуме хотят запретить "крестопад" на купюрах и в рекламе

В Госдуме подумывают законодательно запретить так называемый "крестопад" – изображение православных храмов, в том числе известных, без соответствующей атрибутики. В первую очередь речь идет об отсутствии креста на куполах, но, по словам общественников, есть и другие примеры.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей заявила, что происходит "стирание атрибутов веры и христианства. "Это [наличие крестов] почему-то стало смущать дизайнеров. […] Символы нужны и важны сейчас для всех нас", - отметила парламентарий, добавив, что "процесс требует законодательного осмысления".

В качестве единственного громкого примера приводится ситуация с обновленной тысячной купюрой от Центробанка, на которой на храме не было креста. Купюру с производства сняли, но осадочек у депутатов остался.

Руководитель Правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега отметила, что в РПЦ предлагают ввести в закон такую формулировку: "использование изображений культовых зданий без религиозной символики не допускается в СМИ, рекламе и т.д.". "Возможно, формулировка нуждается в уточнении", - добавила Чернега.

Кузнецова предоставила слово представителю религиозного движения "Сорок сороков", который заявил, что им поступают десятки жалоб на использование изображений храмов без крестов. В качестве недавнего примера он привел даже "торт на выступлении у фигуриста Евгения Плющенко". "Сорок сороков" предлагает административные наказания за неточное изображение храмов где бы то ни было.

На это отреагировала несогласием Чернега, отметив, что часто возможно стилизованное изображение храма, а по предложению общественников, получается, что условное начертание храмов будет невозможно. "Как бы мы не ушли в лишние ограничения", - сказала представительница РПЦ.

Кузнецова пообещала создать рабочую группу, которая проработает формулировку.