В Чечне мужчина с ножом напал на сотрудников ДПС

В городе Ачхой-Мартан в Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС.

Атака произошла 7 апреля примерно в 21 час. В результате нападения полицейские получили ножевые ранения. Ответным огнем нападавший был ликвидирован, сообщает СУСК РФ по республике.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В октябре 2024 года неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного. Преступники выпустили по воинской колонне несколько очередей из автоматов, после чего скрылись. В результате обстрела погиб военнослужащий, еще один получил ранение.